Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира

Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает "Радио 1". Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В результате ЧП пострадал один человек.
Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает "Радио 1". Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В результате ЧП пострадал один человек.
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