На автомойке под Москвой вспыхнул крупных пожар

В ночь на 2 марта в здании автомойки в деревне Юрлово в Слонечногорском районе Московской области вспыхнуло пламя, передает сетевое издание "Москва 24". В тушении возникшего пожара задействованы четыре десятка человек, а также более десяти единиц техники. Сообщается, что им удалось локализовать пламя на площади в 330 квадратных метров. О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.
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