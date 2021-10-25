Под Иркутском мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело в кладовке

В Иркутской области было совершено тяжкое преступление. По информации, которая стала доступна СМИ, Слюдянке мужчина расправился с сожительницей, после чего спрятал ее труп в кладовке.
Тело пролежало там почти полгода, передает телеканал "360". После этого злоумышленник закопал труп в огороде. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!