Два трупа нашли под окнами жилого дома в центре Новосибирска

Утром в пятницу в центре Новосибирская были обнаружены два тела. Трупы мужчины и женщины лежали под окнами одного из жилых домов. Предположительно, они упали с высоты, однако точная причина смерти неизвестна.
Как сообщает телеканал "360", погибшим около 35 лет, личности пока не установлены. Обстоятельства случившегося выясняются полицией.
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