Налетчик со скалкой ограбил салон сотовой связи под Москвой

Местный житель ограбил салон сотовой связи на Матросской улице в Подольске, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Мужчина в медицинской маске зашел в офис и попросил консультанта показать телефон. Когда тот нагнулся в поисках гаджета, злоумышленник ударил его скалкой по голове.
Грабитель связал потерпевшего бельевой веревкой, после чего вытащил из кассы 35 тысяч рублей, а также забрал 21 сотовый телефон. Разбойника вычислили по камерам наблюдения. Он задержан.
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