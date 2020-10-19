Пропавших после крушения судна в Баренцевом море ищут вертолеты

Еще 17 октября на мель в Баренцевом море село на мель, а затем перевернулось и затонуло небольшое судно "Юбилейный", передает РИА ФАН. После этого без вести пропали трое человек. Их поиски продолжаются до сих пор. К операции привлечены вертолеты.
Еще 17 октября на мель в Баренцевом море село на мель, а затем перевернулось и затонуло небольшое судно "Юбилейный", передает РИА ФАН. После этого без вести пропали трое человек. Их поиски продолжаются до сих пор. К операции привлечены вертолеты.
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