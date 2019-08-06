Названа предварительная причина взрывов на военном складе под Ачинском

Причиной взрывов и возгорания на военных складах под Ачинском мог стать человеческий фактор. Такую версию произошедшего высказал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.
По мнению чиновника, следственные органы и прокуратура скоро озвучат более точные данные. Булгаков подчеркнул, что после инцидента весь арсенал будет расформирован, передает телеканал "360".
Первые взрывы прогремели 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. После хлопков военная база загорелась. В результате ЧП пострадали 12 человек, напоминает RT.
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