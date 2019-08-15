В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

В четверг, 15 августа, в Саратове произошла серьезная авария. На мосту Саратов – Энгельс столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и пассажирская "Газель", сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
В результате ДТП пострадали десять человек, семь из них доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины аварии выясняются, передает РИА Новости.
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