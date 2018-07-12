Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде турагент похитила у клиентов более 1,5 миллиона рублей. Являясь гендиректором туристического агентства, женщина заключала договоры, но не исполняла взятые на себя обязательства, передает newsnn.ru. Деньги от клиентов женщина забирала себе. Агент испортила отдых 21 туристу.
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