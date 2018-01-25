Преподаватель военного училища покончил с собой в аудитории

В Ярославле преподаватель и заведующий лабораторией высшего военного училища ПВО покончил с собой. Трагедия произошла прямо в аудитории. Тело 30-летнего мужчины обнаружили коллеги, передает Life.
На месте правохранители нашли предсмертную записку.
Известно, что накануне у преподавателя разгорелся конфликт с супругой.
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