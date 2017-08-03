Путин с рабочим визитом прибыл в Благовещенск

Президент России Владимир Путин прибыли с рабочим визитом в Амурскую область. Глава государства проведет совещание по реализации крупных инвестиционных проектов, передает Russia Today.
Российский лидер посетит строящийся Амурский газоперерабатывающий завод. Также в планах главы государства осмотрНижне-Бурейской ГЭС.
Певица рассказала строгости, которая царит в ее доме
Неожиданные планы популярного телеведущего
Президент республики пообещал компенсации пострадавшим
Певец придумал, как выбраться из финансовой кабалы