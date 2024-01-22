В ЖК "Равновесие" появится кабинет врача общей практики

Медицинский объект оборудовала группа компаний "КОРТРОС".



На территории жилого комплекса "Равновесие" в Одинцовском городском округе появится кабинет врача общей практики. Об этом на своем сайте сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

Помещение площадью 150 квадратных метров расположено на первом этаже одного из корпусов первой очереди. Строительные работы полностью завершены. Сейчас идет закупка медицинского оборудования, после чего начнется прием пациентов.

Также "КОРТРОС" передаст медикам две квартиры общей площадью 72 квадратных метра. Врачи смогут жить и работать в одном месте.

Жилой комплекс "Равновесие" состоит из корпусов высотой 4-6 этажей. Покупатели могут выбрать квартиры с разнообразными планировочными решениями. ЖК расположен в непосредственной близости от города Одинцово, до центра Москвы – 30 минут.