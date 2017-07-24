В Москве от Дома с писателями отвалился "Гоголь"

В Москве постепенно разрушается Дом с писателями, расположенный в Плотниковом переулке. На этот раз от здания отвалился барельеф с писателем Николаем Гоголем.

"Гоголь рухнул... Уже не первый год постепенно теряющий легендарный лепной фриз с портретами литераторов, выстроившихся в очередь то ли к музам, то ли к дамам, понес новые утраты", – гласит текст сообщения в социальной сети Facebook. Все, что осталось от барельефа, забрали на хранение местные жители. Сооружение является объектом культурного наследия.