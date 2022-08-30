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Политика
Солнце слепило глаза противника: бойцы "ЧВК Вагнера" впервые рассказали о взятии Луганского аэропорта

Солнце слепило глаза противника: бойцы "ЧВК Вагнера" впервые рассказали о взятии Луганского аэропорта

Восемь лет назад 31 августа силы Луганской народной республики одержали крупную победу над украинскими военными, освободив после тяжелых боев территорию Луганского аэропорта(ЛАП). Подробности того боя, военный корреспондент Среда узнал у бойцов ЧВК "Вагнера" непосредственно участвовавших в событии.
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Для начала вспомним обстановку. На протяжении всего лета 2014 года воздушная гавань столицы ЛНР была оккупирована силами ВСУ, которые планировали использовать аэропорт как ключевой плацдарм для наступления на Луганск.

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Ко концу июля силы ЛНР отступали, и столица оказалась фактически блокированной. Украинские войска заявили о начале штурма Луганска, однако, как оказалось, преждевременно. На помощь местному ополчению пришли добровольцы из России, которых позднее стали называть «Группой Вагнера» или «ЧВК Вагнера» и которым удалось переломить ход событий.

Сперва украинские войска выдавили из Хрящеватого и Новосветловки к востоку от Луганска. Их путь лежал к ЛАП, поскольку именно там находился основной хаб снабжения украинских войск.

По свидетельствам участников событий и ополченцев, на территории Луганского аэропорта базировались до 800 бойцов украинского спецназа, тяжелое вооружение и военная техника.

Штурм Луганского аэропорта проводили 60 «вагнеровцев». Те из них, кто сегодня вновь сражается на Донбассе в рядах «ЧВК Вагнера», рассказали, как проходил легендарный штурм, который фактически спас Луганск от захвата, уничтожил главную артерию снабжения украинской армии и открыл заблокированное сообщение с Россией. Чтобы оценить значимость и эффективность этой операции, достаточно сравнить с Донецким аэропортом, кровопролитные бои за который затянулись на несколько недель.

Поле с подсолнухами

Основному действу предшествовала артподготовка, которая продлилась до середины дня 31 августа. Наступать решили вечером, против солнца – пока противник ослеплен его лучами. Путь пролегал через поле с подсолнухами к востоку от комплекса зданий. Засохшие высокие подсолнухи, которые никто не собрал из-за боевых действий, запомнились многим бойцам. Как выяснилось позднее – поле было полностью заминировано. Пульт управления минами нашли в терминале, оператор сдался в плен. Почему оператор бездействовал, неизвестно -– одним нажатием кнопки он мог сорвать весь штурм. Возможно, как раз просто не увидел противника из-за слепящего солнца. Отряды попали под обстрел с диспетчерской вышки, однако позиция на ней была моментально уничтожена точным ударом приданного «вагнеровцам» танка.

По словам участников штурма, украинцы вообще были не готовы к тому, что кто-то наберется наглости на такую атаку, тем более – такими малыми силами. Позднее в различных интервью всушники рассказывали о том, как героически обороняли терминалы до последнего, на деле же эффект неожиданности сделал свое дело – десятки военных, которых застали врасплох, даже не успевали толком сопротивляться, как оказывались в плену. В частности, пулеметчик с позывным Бандит в одиночку взял в плен 12 десантников.

«Один из пленных, вот этих ребятишек, рассказывает, как он геройски оборонялся именно в терминале, и отбивался пока не подъехал русский танк, навел на них пушку, сказал: «Сдавайтесь». И только тогда они сдались. Вот это я запомнил, еще посмеялся — где там было обороняться? Лицо я запомнил, у него взгляд был недобрый, зверенышем смотрел, молодой, упорный такой парнишка…» – поделился другой боец впечатлениями от такого интервью.

Основные же трудности представляли окружающие терминал по периметру укрепления, которые штурмовики «Вагнера» методично зачищали, продвигаясь ко входам в здание аэропорта.

В самом терминале события развивались стремительно. Однако не стоит думать, что штурм был легким. Чего только стоит рассказ бойцов о том, что один из нескольких приданных танков, израсходовав б\к не покинул поле боя, а продолжал давить вражескую пехоту и «таранил» позиции. Но главную сложность представляло бомбоубежище возле основного терминала.

Бункер

Львовские десантники, сдавшись одними из первых, рассказали, что все украинские офицеры и наемники укрылись в бункере, бросив подчиненных на произвол судьбы. На момент штурма там находилось порядка 400 человек.

«Когда подходили непосредственно к входу в подземное убежище, по нам открывала огонь украинская артиллерия, очень плотный, и мы были вынуждены откатываться, и так было несколько раз. Когда они выходили мелкими группами, мы их уничтожали». – рассказал один из участников штурма.

Выкурить сидельцев из убежища пытались разными способами. В нескольких рассказах даже фигурировал бензовоз с топливом, которое планировалось залить через воздуховоды, чтобы показать серьезность намерений. Так или иначе, сотни украинских военнослужащих прекратили сопротивление и 1 сентября вышли по гуманитарному коридору. Территория аэропорта полностью перешла под контроль ЛНР.

Напомним, что окружить несколько сотен вооруженных до зубов всушников, у которых в распоряжении была даже тяжелая техника (недаром после освобождения аэропорт еще долго в шутку называли «военторгом» из-за огромного количества трофеев) удалось отряду «Вагнера» менее, чем из 60 человек, при минимальных потерях.

Отход

Когда стемнело, по связи бойцам сообщили о том, что вот-вот начнется массированный артобстрел, и силы начали отводить от комплекса. Украинцы пытались нанести удар «Точкой-У», но ракета упала, не разорвавшись.

«Нам был придан танк, он израсходовал весь б/к, но не покинул поле боя. Благодаря этому танкисту мы выходили через заминированное поле – он делал нам проход среди противопехотных мин, и мы по его следам вышли на основную дорогу и потом пришли в конце концов в место сбора».

Боец вспоминает яркий момент, стоило им отойти на безопасное расстояние, как начался украинский обстрел.

«Когда мы выходили, прошли вот через поле за этим танком и вышли на асфальт, мы, скажем так, уже немножко выдохнули, потому что ушли из зоны поражения артиллерии украинской. И тут начался очень мощный огневой налет. В темноте это смотрится особенно красиво, как знаете, в американском кино такие бам-бам-бам разрывы очень яркие, очень белые, кто-то говорил потом, что это были какие-то фосфорные гранаты, но это смотрелось очень красиво и очень эффектно: мы еще пошутили, что нас хорошо так провожают».

Практически все участники того штурма из отряда «Вагнера» получили различные ранения, однако с поля боя никто не ушел, кроме тех 15 бойцов, кто остался там навсегда.

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Фото: Википедия
Автор: 30 августа 2022, 22:12

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