Глава Ингушетии досрочно ушел в отставку

Глава Ингушетии решил досрочно уйти в отставку и попросил президента Владимира Путина одобрить это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир местного телевидения.

Как сказал Евкуров, необходимо иметь мужество, чтобы признать, что сегодня "мы все разобщены". И ответственность несет не только власть, но и общественные и религиозные организации. "Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы Республики", – отметил Евкуров, завершив свою речь фразой "Честь имею".