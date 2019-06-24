Глава Ингушетии досрочно ушел в отставку

Глава Ингушетии решил досрочно уйти в отставку и попросил президента Владимира Путина одобрить это решение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир местного телевидения.
Как сказал Евкуров, необходимо иметь мужество, чтобы признать, что сегодня "мы все разобщены". И ответственность несет не только власть, но и общественные и религиозные организации. "Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы Республики", – отметил Евкуров, завершив свою речь фразой "Честь имею".
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