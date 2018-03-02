Путин указал на отставание других стран от России

Во время разговора с журналистами на V Медиафоруме "Правда и справедливость" в Калининграде президент России Владимир Путин указал на отставание других игроков на международной арене, передает РИА ФАН. В других странах пока не смогли создать такое высокотехнологическое стратегическое вооружение, какое произвели в России, заметил российский лидер.
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