В Армении выбрали нового президента

Национальное собрание Армении выбрало нового президента страны. Главой государства стал кандидат от правящей Республиканской партии Армен Саркисян, пишет "Газета.ru".
За него отдали голоса 90 парламентариев, против высказались десять депутатов. Один бюллетень был признан недействительным, сообщает Russia Today со ссылкой на РИА Новости.
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