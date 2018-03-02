Путин тонко отбил дерзкую провокацию США

Новую гонку вооружений спровоцировали США, когда вышли из договора по противоракетной обороне. Тем не менее никакой холодной войны нет – это все выдумки псевдоаналитиков в Вашингтоне, заявил Владимир Путин.

Президент России разъяснил некоторые пункты своего послания Федеральному собранию американским журналистам. В интервью телеканалу NBC российский лидер призвал Вашингтон вместе бороться с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.

Вопросы журналистов были навеяны демонстрацией российских достижений в области вооружений, которую устроил Путин в последней части послания. Представители американских СМИ интересовались, означает ли речь российского президента объявление новой холодной войны. А также – идет ли гонка вооружений.

"С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками – они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", – пояснил Путин. Он напомнил, что Россия предлагала США совместно работать над разработками систем противоракетной обороны, но Вашингтон ответил отказом.

Владимир Путин накануне выступил с посланием Федеральному собранию. Президент, в частности, объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из договора по ПРО и развертывание этой системы.

Российский лидер рассказал о новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Президент подчеркнул, что растущая военная мощь России – это гарантия мира на планете.

В интервью NBC Путин посочувствовал американским налогоплательщикам. Их деньги были выброшены на ветер, ведь новейшее стратегическое оружие России легко преодолевает разработанные в США системы ПРО. В то же время российский лидер считает, что Москве и Вашингтону стоит сосредоточиться на совместной борьбе с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.