Атаки США в Сирии назвали пособничеством терроризму

За короткое время возглавляемая США коалиция сбила уже два летательных аппарата ВВС Сирии. "Эти удары являются фактическим пособничеством терроризму", – цитирует "Газета.ru" заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Напомним, 18 июня над контролируемой террористами Раккой был сбит истребитель Су-22. Спустя всего два дня истребитель F-15 сбил беспилотни вблизи города Ат-Танф.