В Молдавии устроили скандал из-за поездок чиновников в Россию

Правительство Молдавии настоятельно рекомендовало чиновникам страны не совершать никаких поездок в Россию и не использовать ее для транзита в третьи страны. Свое решение власти объяснили "многочисленными случаями задержания молдавских чиновников" в стране. Подключили к скандалу и российского посла в Кишиневе Фарита Мухаметшина. "Было принято решение передать официальную ноту российскому руководству с просьбой принять меры для прекращения злоупотреблений", – цитирует "Газета.ru" сообщение молдавских властей. По их мнению, чиновников из Молдавии в России необоснованно задерживают, допрашивают и даже оскорбляют.
Впрочем, рады подключиться к новому витку антироссийской истерии оказались не все политики в Молдавии. Президент страны Игорь Додон решил занять взвешенную позицию. Он заметил, что ему не известны детали о тех случаях, о которых говорит правительство страны. "Решение запретить государственным чиновникам поездки в Россию ненормально", – уверен молдавский лидер. Он пообещал продолжить совершать поездки в Москву, на которых будет продвигать интересы возглавляемой им страны.
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