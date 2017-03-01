В Приднестровье признают российский триколор

Власти Приднестровья планируют придать российскому триколору статус официального флага. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении на заседании местного парламента.
"Проектом предлагается установить порядок совместного использования государственных флагов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и России", – цитирует РИА ФАН замглавы МИД Приднестровья Александра Стецюка. Дипломат добавил, что Москва была проинформирована об этой инициативе.
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