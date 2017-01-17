Кандидат в президенты Франции увернулся от пощечины

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Казус случился на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д Армор, передает телеканал BFMTV. Вальс покидал здание, когда молодой человек, не входящий в его делегацию, попытался ударить его по лицу. Сотрудники безопасности быстро нейтрализовали нападавшего. Мужчина был задержан.
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