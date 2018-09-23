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Сен. 23, 2018
просмотры: 123

Чернокожая королева красоты произвела фурор

567

Прошедший в 2019 году конкурс "Мисс Америка" по праву можно назвать олицетворением самых последних достижений прогрессивной мысли в США. Так, на этот раз конкурс обошелся без дефиле в купальниках. Такой уступки добились активистки за женские права. Да и в кандидатуре победительницы многие увидели реверанс в сторону сторонников большего разнообразия. Ведь корона досталась 25-летней чернокожей красотке Нии Имани Франклин из Нью-Йорка. Впрочем, одного взгляда на девушку и на ее фотографии как на сцене конкурса, так и в жизни, показывают – титул королевы красоты она заслужила честно.

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