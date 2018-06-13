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Июнь 13, 2018
просмотры: 123

Юная красотка утерла нос всему миру

567

Победительницей конкурса "Мисс мундиаль-2018" стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет. Девушка стала обладательницей главного приза – 3,5 тысяч евро. В соревновании приняли участие представительницы 32 стран. Именно столько государств заняты в Чемпионате мира по футболу. Отметим, что помимо привлекательной внешности, судьи учитывали знания девушек об этом виде спорта.

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