Юная красотка утерла нос всему миру

Победительницей конкурса "Мисс мундиаль-2018" стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет. Девушка стала обладательницей главного приза – 3,5 тысяч евро. В соревновании приняли участие представительницы 32 стран. Именно столько государств заняты в Чемпионате мира по футболу. Отметим, что помимо привлекательной внешности, судьи учитывали знания девушек об этом виде спорта.