Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу

В Москве стартует долгожданный чемпионат мира по футболу. Около полумиллиона иностранцев посетят нашу столицу в дни его проведения. И им можно позавидовать – они впервые увидят великий город, красоту которого москвичи в будничной суете перестали замечать. Огромные проспекты, грандиозные здания, парки, самое красивое в мире метро – все удивляет, покоряет, ошеломляет. Город предстал во всем своем великолепии. И царящая сегодня в столице атмосфера напоминает ту, что была во время Олимпиады-1980 или Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Самые колоритные гости, которые приехали посмотреть футбол в Россию, – в фоторепортаже Dni.Ru.