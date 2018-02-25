Как российские хоккеисты победу у немцев вырвали

В последний день зимних Олимпийских игр в Корее Россия смогла завоевать второе золото. "Красная машина" одержала победу в хоккейном турнире.

В финале атлетам из России противостояла национальная сборная Германии. Казалось, что победу одержат немцы, но за несколько минут до конца основного времени "красной машине" удалось перевести игру в овертайм.

Победную шайбу забросил 20-летний Кирилл Капризов: матч завершился со счетом 4:3 в пользу России. Dni.Ru собрали лучшие снимки последнего хоккейного матча Олимпиады.