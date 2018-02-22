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Фев. 22, 2018
просмотры: 123

Как живет дочь первого вице-премьера Шувалова

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У первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова четверо детей. Старшая дочь политика – балерина, она танцует в Большом театре.

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