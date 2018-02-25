Россияне на Олимпиаде устроили немцам День Победы

"Красная машина" с триумфом завершила хоккейный турнир Олимпиады. Россияне пришли в восторг от громкой победы.

Финальный матч между Россией и Германией был очень напряженным. Нашей национальной сборной удалось сравнять счет только под конец основного времени. Затем, уже в овертайме – невероятная комбинация и гол Кирилла Капризова, одного из самых молодых игроков команды: ему всего 20 лет.

Соцсети буквально взорвались после победной шайбы. Россияне не жалеют красивых слов для "Красной машины" и называют произошедшее настоящим Днем Победы над немцами.

"Выиграть там, где не дают дышать где запрещают носить свою символику, где запрещают поднимать флаг это потрясающе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – восхищается один из пользователей. "Они это сделали и вас не подвели! Ура, товарищи! И плевать сейчас на весь этот гребанный мир и мок с высокой колокольни!" – пишет другой.

Россия впервые в новейшей истории Олимпийский чемпион по хоккею! Наши ребята одолели Германию со счетом 3:4. Ура! #РоссияГермания pic.twitter.com/5NoGgDVVWK — Анатолий Власов ���� (@AnatolyVlasov87) 25 февраля 2018 г.

Судя по всему, по возвращении на родину российских хоккеистов ждет горячий прием. С таким же восторгом будут встречать разве что 15-летнюю Алину Загитову, которая принесла стране первое олимпийское золото на этих Играх.

"Я теперь целый день буду реветь от любого упоминания о нашей победе. Какие же они короли!!!!" – не может справиться с эмоциями один из болельщиков. "Теперь муж пелагеи не просто игрок ЦСКА,а ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН!" – отмечает комментатор.

Напомним, что сборная России впервые за 26 лет стала чемпионом хоккейного турнира на Олимпиаде. Серебро для немецкой команды – лучший результатом в истории: до этого они никогда не поднимались выше третьего места.