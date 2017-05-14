Джамала короновала лучшего певца Европы

В ночь на 14 мая в Киеве отгремел 62-й конкурс песни. Победу одержал 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии. Он получил высшие оценки от жюри и зрителей (758 баллов). Награду смертельно больному певцу, который нуждается в пересадке сердца, украинка Джамала, ставшая триумфатором прошлогоднего "Евровидения".
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