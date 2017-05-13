Пышная модель потрясла формами

Мода на болезненно-худых моделей, от которой еще десятилетие назад страдали девушки по всему миру, постепенно уходит в небытие. Теперь общество требует разнообразия форм и размеров, и получает этого с лихвой. Ярким примером может служить канадская plus-size модель Тара Линн которая не стесняется делиться со своими поклонниками откровенными снимками. Dni.Ru предлагают своим читателям оценить некоторые из них.