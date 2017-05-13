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Май 13, 2017
просмотры: 123

Пышная модель потрясла формами

567

Мода на болезненно-худых моделей, от которой еще десятилетие назад страдали девушки по всему миру, постепенно уходит в небытие. Теперь общество требует разнообразия форм и размеров, и получает этого с лихвой. Ярким примером может служить канадская plus-size модель Тара Линн которая не стесняется делиться со своими поклонниками откровенными снимками. Dni.Ru предлагают своим читателям оценить некоторые из них.

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