Пышная модель потрясла формами

Мода на болезненно-худых моделей, от которой еще десятилетие назад страдали девушки по всему миру, постепенно уходит в небытие. Теперь общество требует разнообразия форм и размеров, и получает этого с лихвой. Ярким примером может служить канадская plus-size модель Тара Линн которая не стесняется делиться со своими поклонниками откровенными снимками. Dni.Ru предлагают своим читателям оценить некоторые из них.
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