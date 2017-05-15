Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку

В Лондоне состоялась премия Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA TV, на которой награждали создателей лучших сериалов и телепрограмм. На красной дорожке не обошлось без фриков. Самым ярким из них стал художник Грейсон Перри, одетый в несуразное платье. Он давно известен своей страстью к переодеваниям в дамские наряды. На мероприятие он пришел с профессиональным психотерапевтом – своей женой Филиппой, которая выбрала не менее странный костюм с уродливым рисунком.

На премии было немало признанных звезд Голливуда: Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл, Шон Бин, актер из "Сплетницы" Эд Вествик, Джоан Коллинз и многие другие знаменитости. Немало удивила публику Джиллиан Андерсон, известная по роли агента Скалли в "Секретных материалах". Она появилась на церемонии с костылями, но отдавала их помощнику, когда надо было позировать.