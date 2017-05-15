Королевой красоты признали физика-ядерщика

"Мисс США-2017" стала Кара Маккаллоу. Интересно, что красотка, представляющая округ Колумбия,работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика. Более того, Кара основала программу по содействию повышения уровня знаний в науке у детей.
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