Королевой красоты признали физика-ядерщика

"Мисс США-2017" стала Кара Маккаллоу. Интересно, что красотка, представляющая округ Колумбия,работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика. Более того, Кара основала программу по содействию повышения уровня знаний в науке у детей.