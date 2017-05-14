Родившая Гагарина показала фигуру на премьере

В Москве состоялся премьерный показ мультфильма "Трио в перьях". На мероприятие пришли много известных личностей, среди которых оказалась и Полина Гагарина. Певица, лишь в конце апреля родившая второго ребенка, вышла в свет с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем.
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