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Май 14, 2017
просмотры: 123

Родившая Гагарина показала фигуру на премьере

567

В Москве состоялся премьерный показ мультфильма "Трио в перьях". На мероприятие пришли много известных личностей, среди которых оказалась и Полина Гагарина. Певица, лишь в конце апреля родившая второго ребенка, вышла в свет с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем.

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