Родившая Гагарина показала фигуру на премьере

В Москве состоялся премьерный показ мультфильма "Трио в перьях". На мероприятие пришли много известных личностей, среди которых оказалась и Полина Гагарина. Певица, лишь в конце апреля родившая второго ребенка, вышла в свет с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем.