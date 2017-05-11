Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности

Поклонники певицы не понимают, ради чего она так спешила на сцену. Мол, и она, и супруг прилично зарабатывают и нет нужды гнаться за каждым предложением о работе.

Спустя ровно две недели после родов Полина Гагарина вернулась к работе. "С первым концертом нас, с открытием сезона! Ура! Сцена, я скучала", – лаконично сообщила певица на своей странице в Instagram.

Очевидно, она приложила немало усилий, чтобы вернуться в форму. "За время беременности я набрала много! Сколько? Я не знаю, так как не взвешивалась с января месяца! Почему? Я боялась! Боялась, что увижу ту же цифру, что и в первую свою беременность, а она была значительной", – рассказывала накануне артистка поклонникам.

Она призналась, что приводит себя в прежнюю форму и готовится приступить к работе: "Сижу на строжайшей диете и начинаю делать потихоньку упражнения, эффект очень даже. Возвращаемся потихоньку в "большой спорт", в работу, в съемки и интервью".

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Май 10 2017 в 12:40 PDT

На фото, которое опубликовала певица, фигуру не видно. Хотя фанаты уверены, что Гагарина по-прежнему прекрасна. "Полина, вы просто космос, с первым концертом вас", "Молодец! Миечка будет гордиться своей мамулей!", "Полина, вы трудяга – только успели родить, и уже на сцену", – пишут они.

Но нашлись и такие, кто осудил певицу и упрекнул в алчности и сребролюбии. Мол, ради денег она оставила новорожденную дочь. "А с кем ребенка бросили?", "Две недели – и на выступления... Почему вы так торопитесь? Ради ребенка и мир пусть весь подождет. Разве не это главное для женщины? Не думаю, что вы мало заработали или Ваш супруг недостаточно зарабатывает..." – удивляются фанаты.