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Май 10, 2017
просмотры: 123

Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров

567

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Выйдя на лед в форме под номером 11, глава государства показал блестящую игру и забил в ворота противника семь шайб.

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