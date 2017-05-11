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Май 11, 2017
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Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"

567

В Москве состоялась звездная премьера специального видео одной из сцен долгожданного фильма ужасов Ридли Скотта "Чужой: Завет" (в главной роли секс-символ Голливуда Майкл Фассбендер), снятой в формате виртуальной реальности. Гости мероприятия смогли увидеть мир будущего глазами неоморфа – инопланетного существа, представляющего смертельную опасность для людей. 

Первыми погрузились в жуткий мир нового "Чужого" популярные блогеры, акулы пера и российские знаменитости: Иван Макаревич, Анфиса Черных, Маша Цигаль, Армен Ерицян, Андрей Батт и многие другие.

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