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Апрель 12, 2017
просмотры: 123

Зара и Собчак оценили коллекцию экипировщика Олимпийской команды России

567

Новоиспеченная мама Ксения Собчак, заметно помолодевшая певица Валерия, артистка Зара, предпочитающая в последнее время прятать фигуру под свободными нарядами, и многие другие отечественные звезды оценили творения дизайнера формы Олимпийской сборной России Анастасии Задориной, основателя бренда ZASPORT. Новый экипировщик команды представил капсульную коллекцию RUSSIANS DID IT!

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