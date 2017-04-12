Зара и Собчак оценили коллекцию экипировщика Олимпийской команды России

Новоиспеченная мама Ксения Собчак, заметно помолодевшая певица Валерия, артистка Зара, предпочитающая в последнее время прятать фигуру под свободными нарядами, и многие другие отечественные звезды оценили творения дизайнера формы Олимпийской сборной России Анастасии Задориной, основателя бренда ZASPORT. Новый экипировщик команды представил капсульную коллекцию RUSSIANS DID IT!