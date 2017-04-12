Зара и Собчак оценили коллекцию экипировщика Олимпийской команды России

Новоиспеченная мама Ксения Собчак, заметно помолодевшая певица Валерия, артистка Зара, предпочитающая в последнее время прятать фигуру под свободными нарядами, и многие другие отечественные звезды оценили творения дизайнера формы Олимпийской сборной России Анастасии Задориной, основателя бренда ZASPORT. Новый экипировщик команды представил капсульную коллекцию RUSSIANS DID IT!
Женщина, сменившая цвет кожи, потратила на пластические операции больше 60 тысяч долларов
На объявлении номинантов премии "МУЗ-ТВ" артисты словно бы состязались в нелепости нарядов
На долю одного из самых красивых российских актеров выпало немало жутких испытаний
Участницы мероприятия меняли наряды, один оригинальнее другого, танцевали и пели
Актриса стала дизайнером одежды
Российские знаменитости пришли в кино на встречу со звездой Голливуда
Телеведущая с мужем на время оставили собственного сына ради чужих малышей
8 апреля в Петровском Путевом дворце прошел прием по случаю Дня рождения художника
Певица удивила естественной красотой и минимумом макияжа
Откровенные снимки фигуристой красотки облетели передовицы таблоидов
Европейский вещательный союз понесет большие убытки из-за отказа "Первого канала"
Иностранные репортеры выяснили, кто стал избранником актрисы
Чем руководствоваться при покупке главного лакомства к предстоящему празднику
"Мише плохо!" – кричала в больнице шокированная мать актера