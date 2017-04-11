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Апрель 11, 2017
просмотры: 123

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

567

В театре им. Моссовета состоялась церемония награждения Национальной детской премии "Главные герои". По результатам общероссийского голосования среди детей от 6-ти были определены победители в 13-ти номинациях. Приз в одной из них доверили вручить Ксении Собчак. В конце прошлого года она сама впервые стала мамой, поэтому символично ее появление именно на детской премии. Стройность Ксюши подчеркивало бело-синее шелковое платье и дорогие эксклюзивные кроссовки, покупкой которых накануне хвасталась с подписчиками своей страницы в социальной сети. В театре она появилась вместе с мужем Максимом Виторганом. И, как всегда, возник вопрос, с кем остался их сын Платон.

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