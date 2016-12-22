От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль

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В подземном переходе у станции метро "Коломенская" Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена прогремел мощный взрыв. Вестибюль станции буквально разворотило взрывной волной. Представители экстренных служб называют разное число пострадавших – от двух до семи. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым баллоном при сварочных работах.
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