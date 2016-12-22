Филипп Киркоров нарядился как петух

Отец преступницы пожалел об оказанной помощи следствию.
Знаменитости приняли участие в съемках развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале" на киностудии "Мосфильм". Филипп Киркоров своим нарядом под петуха затмил всех звезд, даже помолодевшую и постройневшую Примадонну. Отечественный поп-король ремейков блистал в белоснежном костюме с километровыми перьями, торчащими из головы.
Алла Пугачева выбрала красный брючный комплект. Именно в таком цвете специалисты рекомендуют встречать Новый 2017 год. Такого же оттенка наряд выбрал и серебряный призер "Евровидения 2016" Сергей Лазарев.
В праздничном шоу также приняли участие Елена Темникова, Полина Гагарина, Дима Билан, участники украинской поп-группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний и многие другие популярные артисты.
В российской столице вручили необычную ежегодную премию "Интрига года 2016"
Звезды собрались на рождественский аукцион
По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона
Dni.Ru вспомнили о звездах зеленого континента, прославившихся на весь мир
Бизнесвумен с подругой сходила на концерт Стаса Михайлова
Dni.Ru вспомнили, кто из звезд обладает наиболее выдающимся бюстом
Выходит в прокат новогоднее фэнтези
В столице состоялась премьера пятой части картины "Елки"
Девушки считают избранного президента США символом перемен
Егор и Данила сделали доброе дело для детей
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии