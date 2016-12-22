Филипп Киркоров нарядился как петух

Знаменитости приняли участие в съемках развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале" на киностудии "Мосфильм". Филипп Киркоров своим нарядом под петуха затмил всех звезд, даже помолодевшую и постройневшую Примадонну. Отечественный поп-король ремейков блистал в белоснежном костюме с километровыми перьями, торчащими из головы.

Алла Пугачева выбрала красный брючный комплект. Именно в таком цвете специалисты рекомендуют встречать Новый 2017 год. Такого же оттенка наряд выбрал и серебряный призер "Евровидения 2016" Сергей Лазарев.

В праздничном шоу также приняли участие Елена Темникова, Полина Гагарина, Дима Билан, участники украинской поп-группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний и многие другие популярные артисты.