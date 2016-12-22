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Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
Четверо раненых госпитализированы, еще троим оказана помощь на месте, сообщает Life.ru. Личность одного из пострадавших уже установлена – им оказался 48-летний Виктор.
Прогремевший взрыв был настолько мощным, что повредил и припаркованные рядом с метро автомобили. На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.
Предположительно, причиной взрыва стали ремонтные работы. "По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", – цитирует РИА Новости источник в полиции.
Сейчас станция работает в штатном режиме. Вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль. Южный, где произошел взрыв, закрыт.
В Сети уже появились первые записи происшествия. На кадрах видно, что вход в метро буквально разворотило взрывной волной – стекла полностью выбиты, металлические рамки окон лежат на тротуаре и проезжей части.
Ранее сообщалось, что у станции метро "Коломенская" прогремел взрыв. Прохожие услышали хлопок и увидели клубы дыма. Тогда было известно лишь о двух пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.
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