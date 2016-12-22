Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"

Поступили новые сведения о взрыве, который произошел утром у входа станции московского метро "Коломенская". По предварительной информации, пострадали семь человек.

Четверо раненых госпитализированы, еще троим оказана помощь на месте, сообщает Life.ru. Личность одного из пострадавших уже установлена – им оказался 48-летний Виктор.

Прогремевший взрыв был настолько мощным, что повредил и припаркованные рядом с метро автомобили. На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

Предположительно, причиной взрыва стали ремонтные работы. "По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", – цитирует РИА Новости источник в полиции.

Сейчас станция работает в штатном режиме. Вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль. Южный, где произошел взрыв, закрыт.

В Сети уже появились первые записи происшествия. На кадрах видно, что вход в метро буквально разворотило взрывной волной – стекла полностью выбиты, металлические рамки окон лежат на тротуаре и проезжей части.

#СРОЧНО #ГАЗ'ОВЫЙ БАЛЛОН ВЗОРВАЛСЯ В ПЕРЕХОДЕ СТАНЦИИ #МЕТРО #КОЛОМЕНСКАЯ. ПОСТРАДАЛИ 4 ЧЕЛОВЕКА #новости #москва �� #YOUTUBE Видео опубликовано Александр Валеев | A. Valeev (@aleksandrvaleev) Дек 21 2016 в 11:23 PST

Ранее сообщалось, что у станции метро "Коломенская" прогремел взрыв. Прохожие услышали хлопок и увидели клубы дыма. Тогда было известно лишь о двух пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.