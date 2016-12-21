Знаменитые актеры из Австралии

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Ровно 200 лет назад, 21 декабря 1817 года губернатор британских колоний на пятом континенте Маккери утвердил их название – "Австралии". По этому случаю Dni.Ru вспомнили самых известных уроженцев этой прекрасной страны.
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