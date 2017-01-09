Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год

Вечером 31 декабря 2016 года в одном из домов села Долматово Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 40-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Подозрение в совершении преступления пало на его 41-летнего брата, который приехал к родственнику из Северодвинска, чтобы вместе встретить Новый год. "По предварительным данным, в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры старший брат ударил поленом по голове младшего, после чего сообщил супруге потерпевшего, что тот упал и ударился головой", – цитирует Flashnord пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Версия подозреваемого о падении жертвы была опровергнута результатами судебно-медицинской экспертизы. Мужчина был задержан. 9 января 2017 года суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.