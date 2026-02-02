Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти

В скорбную дату дочь знаменитой актрисы опубликовала ее слова, которые звучат как завещание, написанное незадолго до трагического ухода.



Прошло ровно 40 дней с тех пор, как не стало великой Веры Алентовой. 25 декабря звезда фильма "Москва слезам не верит" трагически ушла из жизни: ей стало плохо на прощании с коллегой, и врачи оказались бессильны. В этот знаковый день, когда душа, по поверьям, окончательно прощается с земным миром, ее единственная дочь Юлия Меньшова поделилась последним посланием матери.

В своем телеграм-канале она опубликовала отрывок из мемуаров Веры Алентовой "Все не случайно", который сегодня читается как ее прощальное слово и подведение итогов.

"Добро обязательно победит Зло"

В своем последнем "обращении" актриса с невероятной мудростью и теплотой смотрит на прожитые годы. Она пишет о людях и о своем главном жизненном принципе, который ей еще в детстве привила мама.

"Жизнь была ко мне добра. Люди почти всегда поворачивались ко мне самой лучшей своей стороной, совершенно бескорыстной. Это лишь подтверждало мое убеждение, что хороших людей на свете больше, чем плохих. И что Добро, как в детской сказке, обязательно победит Зло! И что Зло обязательно будет наказано", — написала актриса.

"Мне скучно снимать фильмы без тебя"

Особое место в ее жизни и в ее прощальных словах занял, конечно, ее единственный муж — режиссер Владимир Меньшов, рядом с которым ее и похоронили на Новодевичьем кладбище. Она вспомнила бесценные для нее слова, которые доказывали их невероятное единение не только в жизни, но и в творчестве.

"Однажды он сказал мне: знаешь, мне скучно и неинтересно снимать фильмы без тебя! Это необъяснимое единение в творчестве дорогого стоит. Такие теплые, бесценные слова для меня", — призналась Алентова.

Главное наследие

Не забыла актриса и о самом главном, что оставляет после себя любая женщина, — о детях и внуках. Она с гордостью написала о рождении дочери Юлии.

"Рождение ребенка наполняет женщину особой гордостью. Это ты дала миру новую жизнь, возможно, гениальную, и мир ждут новые открытия!" — отметила Вера Валентиновна.

Внуки же, по ее словам, подарили ей "чудесную возможность снова увидеть мир их чистыми, ясными глазами".

Свое прощальное послание Вера Алентова закончила простой, но очень емкой фразой, которая лучше всего описывает ее путь: "Я прожила интересную, насыщенную разными событиями жизнь".