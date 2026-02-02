"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности

Лариса Долина жестко поставила на место недовольных ее прудом.



Жизнь Ларисы Долиной в последнее время напоминает бесконечный сериал со скандалами и разбирательствами. Только певица выдохнула после истории с выселением, как на горизонте появилась новая проблема: общественность оказалась недовольна искусственным прудом на ее подмосковной даче.

Ответ артистки на претензии не заставил себя ждать и оказался на удивление резким и бескомпромиссным.

В ответ на жалобы Лариса Долина заявила, что не собирается ни перед кем отчитываться. По словам певицы, земля является ее частной собственностью, а значит, она вправе делать на ней все, что захочет, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", — цитирует Долину РИА Новости.

Такой жесткий ответ дал понять, что певица не намерена идти на компромиссы и готова отстаивать свои права до конца.

Несмотря на все жизненные неурядицы, в творчестве у Ларисы Долиной, похоже, все отлично. Ее недавний большой сольный концерт в Домодедово прошел с оглушительным успехом. Зал был заполнен более чем на 95%, а преданные зрители завалили певицу цветами.

На другом, более камерном выступлении, артистка философски отметила, что все испытания людям дает Бог, чтобы они могли проверить себя на прочность. Судя по всему, проверку на прочность певица проходит прямо сейчас, и сдаваться она точно не собирается.