Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний

Мошенники в России не перестают изобретать новые способы обмана граждан. В последнее время они начали активно использовать фальшивые аккаунты управляющих компаний для своих схем.

Об этом рассказал Дмитрий Дудков, главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству. По его словам, такая уловка начала активно применяться с января 2026 года.

Злоумышленники создают поддельные страницы в социальных сетях и мессенджерах, выдавая себя за руководителей управляющих компаний. На этих фейковых профилях мошенники размещают информацию с указанием фамилии и имени вымышленного руководителя.

Затем они начинают рассылать сообщения жителям, представляясь сотрудниками УК и сообщая о необходимости "обновления электронного списка жильцов". В таких сообщениях они просят пользователей подтвердить актуальность их личных данных.

Дудков пояснил, что после получения ответа мошенники просят жертву сообщить код, который якобы был отправлен на её телефон. При этом создается иллюзия, что личный кабинет пользователя на государственном сервисе был взломан, и именно поэтому требуется подтверждение информации. Этот метод позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным жертв.

Специалист подчеркнул, что такие атаки имеют целевой характер. Мошенники заранее собирают информацию о своих жертвах, изучая их профили в социальных сетях и другие открытые источники.

Эта новая уловка мошенников стала актуальна на фоне других методов обмана, которые также продолжают использоваться. Например, ранее сообщалось о случаях, когда злоумышленники предупреждали граждан о предстоящем отключении электроэнергии в их домах.

Не стоит забывать, что управляющие компании никогда не будут запрашивать конфиденциальную информацию через социальные сети или мессенджеры. Гражданам рекомендуется быть особенно внимательными и не сообщать свои данные незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками УК. В случае сомнений лучше всего обратиться напрямую в свою управляющую компанию для проверки информации.