Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя

Многие из них стали частью нашей культуры и повседневной жизни. Но есть и такие, которые, возможно, ускользнули от вашего внимания. Мы подготовили для вас интересный тест, в котором вам предстоит угадать название культового фильма по его первой реплике.
1. "Хм… Ничего!" — из какого фильма эта фраза?
А) "Дамы приглашают кавалеров"
Б) "Мачеха"
В) "Влюблен по собственному желанию"
2. "Я люблю тебя, Тоня" — где произнесли эти слова?
А) "Трижды о любви"
Б) "Дело было в Пенькове"
В) "Интердевочка"
3. "Летом 1927 года в 11:30 с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек" — откуда данная реплика?
А) "Собачье сердце"
Б) "Двенадцать стульев"
В) "Мужики!"
4. "Здрасьте! Здрасьте, товарищи. Пищеблоку от флота!" — где это было сказано?
А) "Полосатый рейс"
Б) "Не может быть!"
В) "Будьте моим мужем"
5. "Итак, дорогие товарищи-радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта" — из какого советского фильма эта фраза?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Тайна двух океанов"
В) "Пираты XX века"
Правильные ответы:
1. — А) "Дамы приглашают кавалеров"
2. — В) "Интердевочка"
3. — Б) "Двенадцать стульев"
4. — А) "Полосатый рейс"
5. — А) "Бриллиантовая рука"