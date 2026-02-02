Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк"

Совсем недавно певица Елка выпустила новую песню на фоне слухов о возможном тайном замужестве.

В своем личном блоге артистка опубликовала короткий видеоролик, в котором она позирует рядом с загадочным мужчиной. Лицо спутника скрыто, однако зрители не могли не заметить кольцо на безымянном пальце правой руки Елки.

Украшение выглядело как обручальное, поэтому оно мгновенно вызвало волну обсуждений и слухов о том, что певица могла выйти замуж втайне. На протяжении своей карьеры Елка всегда старалась держать свою личную жизнь в тени, избегая подробных разговоров о романах и семейных отношениях. Она предпочитала концентрироваться на своем творчестве и делать акцент на музыкальных проектах и выступлениях, отмечает женский журнал Клео.ру.

Однако весной 2025 года артистка сделала осторожный намек на то, что в ее жизни появился близкий человек, с которым ей комфортно и спокойно. Тем не менее, тогда она не раскрыла имен и подробностей, оставляя поклонников в неведении.

По информации светских обозревателей, супругом Елки стал украинский певец Рожден Ануси, известный под сценическим именем Rozhden. Он является автором песни "Зодиак", которую Елка выпустила 30 января. Отмечается, что в 2018 году певец стал главным героем 8-го сезона реалити-шоу "Холостяк".

Пара состоит в отношениях уже несколько лет и проживает в Москве. Несмотря на появление этой информации в СМИ, сама Елка пока не комментировала слухи о своем замужестве.

Ранее Елка уже была замужем, но этот брак распался несколько лет назад. После разрыва она практически исчезла из светской хроники, сосредоточившись на своей музыкальной карьере. Артистка изредка появлялась на концертах и музыкальных премиях, а ее личная жизнь активно не обсуждалась.