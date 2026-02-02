Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье

Лариса Долина, по всей видимости, действительно переживает непростые времена. После скандала, связанного с продажей ее квартиры, она осталась без собственного жилья в Москве.

В результате артистке пришлось отдать предпочтение арендному жилью, так как средств для покупки новой квартиры у певицы якобы пока нет.

"Мы снимаем квартиру на длительный срок. Когда сможем позволить себе купить собственное жилье — пока неясно. Но условия аренды у нас весьма хорошие", — поделилась Долина с журналистами.

Несмотря на финансовые трудности, Лариса Долина также сталкивается с гораздо более серьезной проблемой — угрозами в свой адрес. После скандала с квартирой интерес к певице не перестает возрастать, но он не всегда здоровый.

Менеджер артистки Сергей Пудовкин подтвердил, что охрана на концертах была усилена из-за "нездорового интереса" к исполнительнице. "Сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда не всегда здоровый", — отметил он.

Ситуация вокруг Долиной вызывает у многих ее близких беспокойство. Певица стала получать угрозы, которые могут исходить как от хейтеров, так и от людей с недобрыми намерениями.

Продюсер Сергей Дворцов также отметил, что безопасность артистки требует значительных затрат. "Усиление охраны обойдется ей в 400-500 тысяч рублей в месяц", — сообщил он.

Долина добавила в свой состав охраны несколько человек, чтобы чувствовать себя в безопасности на мероприятиях и концертах. При этом Долина анонсировала 21 концерт, среди которых шесть сольных. Однако после скандала с возвратом билетов на ее выступления в конце 2025 года ситуация была непростой. Многие зрители возвращали купленные билеты, что привело к отмене ряда мероприятий. Тем не менее, коллеги по цеху готовы поддержать Ларису в этот сложный период.