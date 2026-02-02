Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям

Полина Диброва сделала ряд очередных откровенных заявлений о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым.

В рамках шоу "Тайный миллионер" с Сергеем Буруновым она не стала скрывать свои эмоции и открыто высказалась о причинах расставания. "Оба козлы", — заявила Полина во время общения с другими участниками проекта.

Диброва отметила, что в ее случае ничего уже нельзя было исправить. "Когда по-настоящему влюбляешься, все летит к чертям", — добавила она.

Неудивительно, что на фоне недавних событий некоторые участники шоу отнеслись к Полине с осторожностью. Полина признала сама, что первое впечатление о ней могло показаться высокомерным. Однако со временем, когда ей удалось раскрыть свой истинный характер, многие изменили свое мнение и даже извинились за прежние недоразумения.

Напомним, что информация о расставании Дибровых появилась летом этого года, а официальный развод состоялся 20 сентября. Полина и Дмитрий прожили вместе 16 лет. Разрыв их отношений стал настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.

По данным источников, после развода Полина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым у нее завязались отношения незадолго до расставания с телеведущим. Она также приняла решение переехать с детьми — 15-летним Александром, 11-летним Федором и 10-летним Ильей — в дом неподалеку от жилища Дмитрия. Это было сделано для того, чтобы сыновья могли продолжать общение с отцом.